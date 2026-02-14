Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon

La météo de ce samedi 14 février sera marquée par un ciel couvert ainsi que des pluies intermittents à persistantes qui dureront toute la journée.

Un temps digne du mois de février. Ce samedi 14 février, le ciel lyonnais sera principalement couvert et nuageux, avec des pluies possibles tout au long de la journée. Intermittentes à persistantes, elles rendront absolument nécessaire l'usage du parapluie, et ce jusqu'en début de soirée, indique le site Météo-Lyon.

Côté températures, elles seront proches des normales de saison avec 8°C dans la matinée, contre 4°C la veille, 10°C dans l'après-midi, contre 12°C ce vendredi et 5°C dans la soirée. Un net refroidissement aura toutefois lieu en fin de journée, avec l'arrivée d'une bise de plus en plus désagréable. Un froid qui va persister ce dimanche, où les températures ne dépasseront pas les 5°C.