Ain : Lenny Kravitz attendu au Printemps de Pérouges 2026

Le chanteur Lenny Kravitz sera en concert à Lyon. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Le chanteur Lenny Kravitz se produira sur la scène du Printemps de Pérouges le mardi 23 juin 2026.

Après Jean-Louis Aubert et Théodora, Lenny Kravitz rejoint la programmation de l’édition 2026 du Printemps de Pérouges, qui se tiendra du 23 au 26 juin dans l’Ain. La légende du rock se produira sur scène pour l’ouverture du festival.

Le chanteur interprétera les plus grands titres de son répertoire, mais aussi les titres de son dernier album Blue Electric Light lors de cette soirée qui s’annonce déjà comme l’un des moments forts du festival.

Les places seront mises en vente à partir de 84,50 euros. La vente se déroulera quant à elle demain, mercredi 19 novembre, à 10 heures.

