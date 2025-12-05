Le 16 mars prochain, la chanteuse espagnole Rosalia débutera sa tournée internationale à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, près de Lyon.

Les fans de pop latino vont être ravis. Jeudi 4 décembre, la chanteuse espagnole Rosalia a annoncé que la première date de sa tournée mondiale se tiendrait à Lyon. Il s'agira de la tournée de son dernier album "Lux", sorti début novembre.

L'artiste montera sur la scène de la LDLC Arena le 16 mars prochain, avant de poursuivre sa tournée à Paris, puis dans le monde entier.

La billetterie ouvrira le 11 décembre

Les fans pourront ainsi profiter en direct du quatrième opus de l'artiste espagnole. Pour ce nouveau disque, Rosalia propose des titres en treize langues, produits avec des artistes internationaux, dont l'Islandaise Björk, l'un des Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo, ou encore, un chœur de jeunes d'une abbaye de Catalogne.

La billetterie pour le concert ouvrira le jeudi 11 décembre à 11 h.

