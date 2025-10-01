Doja Cat annonce un concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en 2026

La LDLC Arena de Décines accueillera la Star Academy. (Photo Lionel Rault)

Doja Cat donnera deux concerts en France dont un à la LDLC Arena à Lyon en 2026.

L'artiste américaine Doja Cat a annoncé deux dates de concert en France dans le cadre de sa tournée Ma Vie World Tour lancée à l'occasion de la sortie de son dernier album Vie.

Pour ce 5e album, elle se produira à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 6 juin 2026. Les billets seront mis en vente vendredi 3 octobre à 10 h. Une prévente sera également ouverte dès ce jeudi.

L'artiste donnera un second concert en France à Paris à l'Accord Arena le 9 juin.