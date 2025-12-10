Fin du Woodstower à Lyon : le festival placé en liquidation judiciaire

Mardi 9 décembre, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire du festival de rap et électro Woodstower.

Il n'y aura pas de nouvelle édition du festival Woodstower. Faute de repreneurs, le festival lyonnais a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon mardi 9 décembre, relatent nos confrères de BFM Lyon.

En redressement judiciaire depuis le 9 septembre dernier, le festival de moins en moins fréquenté n'était pas parvenu à trouver un nouveau repreneur. Dans un premier temps, deux intéressés s'étaient pourtant prononcés. Le premier, le groupe de presse Rosebud (Tribune de Lyon), s'était retiré face aux risques financiers de l'opération. Le second, un groupement de Ninkasi, Nomad Kitchens et IzyPay, s'était retiré mi-novembre, après ne pas avoir réussi à trouver un accord avec le directeur de l'événement.

Les équipes avaient également pris trop de retard pour organiser une édition 2026 assez rentable. Prévu dans un peu moins de sept mois, l'événement aurait encore alourdi sa dette en organisant des festivités de dernières minutes.

