Actualité
DJ Snake en concert à Lyon le 27 juin 2026. @PositivFestival

Lyon : DJ Snake en concert au Matmut Stadium de Gerland le 27 juin 2026

  • par Clémence Margall

    • L’artiste DJ Snake se produira sur la scène du Matmut Stadium de Lyon le 27 juin 2026 dans le cadre de la première édition lyonnaise du Positiv Festival.

    Le DJ français le plus célèbre dans le monde sera de passage à Lyon l’année prochaine. DJ Snake se produira en effet sur la scène du Matmut Stadium de Gerland le 26 juin 2026 dans le cadre de la première édition lyonnaise du Positiv Festival.

    Attention, les places seront mises en vente ce vendredi 21 novembre à 10 heures sur le site de l’événement. Les prix n’ont pas encore été dévoilés.

    En mai, l'artiste avait marqué l'histoire en remplissant à lui seul les 80 000 places du Stade de France, une première pour un DJ dans l'Hexagone.

