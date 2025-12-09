808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent

Les Nuits Sonores lèvent le voile sur les premières têtes d’affiche de 2026 : entre icônes de l’électro, nouvelle génération et scènes venues d’Afrique et d’Amérique du Sud, le festival promet une édition résolument plurielle.

808 State, Acid Arab ou encore Fat Dog... Le festival des Nuits Sonores a dévoilé ce mardi les premières têtes d'affiche de son édition 2026 qui se déroulera du 13 au 17 mai prochain. A travers cette programmation, les organisateurs du festival espèrent réunir des historiques, comme Four Tet et Amelie Lens, mais aussi les générations plus vieilles puisque des "anciens" comme le légendaire Busy P côtoieront une nouvelle génération de Dj's et producteurs à l'image de DJ Gigola ou DJ Dave.

L'accent sera également mis sur le voyage lors de cette 23ème édition avec notamment l'Afrique et l'Amérique du Sud en tête de liste. Nous pouvons citer Mad Professor du Guyana, l’Afrique du Sud avec une scène dédiée au gqom, ou encore le Venezuela avec la raptor house de DJ Babatr.

En somme, cette année, les Nuits sonores se dévoilent sous le signe de la plurialité. A noter que de nouvelles annonces sont prévues début 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival.