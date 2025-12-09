Actualité
la 21e édition des Nuits Sonores avait fait danser 108 000 festivaliers. © Juliette Valero

808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent

  • par Romain Balme

    • Les Nuits Sonores lèvent le voile sur les premières têtes d’affiche de 2026 : entre icônes de l’électro, nouvelle génération et scènes venues d’Afrique et d’Amérique du Sud, le festival promet une édition résolument plurielle.

    808 State, Acid Arab ou encore Fat Dog... Le festival des Nuits Sonores a dévoilé ce mardi les premières têtes d'affiche de son édition 2026 qui se déroulera du 13 au 17 mai prochain. A travers cette programmation, les organisateurs du festival espèrent réunir des historiques, comme Four Tet et Amelie Lens, mais aussi les générations plus vieilles puisque des "anciens" comme le légendaire Busy P côtoieront une nouvelle génération de Dj's et producteurs à l'image de DJ Gigola ou DJ Dave.

    L'accent sera également mis sur le voyage lors de cette 23ème édition avec notamment l'Afrique et l'Amérique du Sud en tête de liste. Nous pouvons citer Mad Professor du Guyana, l’Afrique du Sud avec une scène dédiée au gqom, ou encore le Venezuela avec la raptor house de DJ Babatr.

    Lire aussi : Lyon : bilan plus que positif pour la 22e édition des Nuits Sonores

    En somme, cette année, les Nuits sonores se dévoilent sous le signe de la plurialité. A noter que de nouvelles annonces sont prévues début 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du festival.

    à lire également
    JO 2030 : la directrice des opérations démissionne sur fond de tensions au sein du Cojop

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO 2030 : la directrice des opérations démissionne sur fond de tensions au sein du Cojop 15:59
    808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent 15:33
    bruno bernard
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027 15:15
    Fête des Lumières 2025 : voici les trois œuvres préférées des Lyonnais 14:50
    Le sénateur du Rhône, Étienne Blanc veut "rassembler toutes les droites", Aulas se désolidarise 14:14
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Un dealer arrêté avec près d'un kilo de drogue à Bron 13:50
    Spectacle en famille : Gus, illusionniste complètement givré à L’InterValle de Vaugneray ! 13:18
    autopartage lyon
    Vol d'une voiture en autopartage : les voleurs retrouvés à Lyon grâce à la géolocalisation 12:44
    villefranche prison
    Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône 12:13
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut