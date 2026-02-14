Actualité
Lyon vue
Vue de Lyon @pexels-willianjusten
Article payant

Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon

  • par Guillaume Lamy

    • Avec le rachat de Grand Frais par le fonds américain Apollo, un nouveau symbole lyonnais passe sous pavillon étranger. Enquête sur une financiarisation qui transforme l’économie locale.

    Le prince, l’émir et les Trois Gaules, acte II. Douze ans après notre enquête révélant que le cœur de la Presqu’île était passé sous contrôle d’Abou Dhabi, c’est au tour de Grand Frais, fleuron de la distribution lyonnaise, de tomber dans l’escarcelle d’un géant américain. Apollo Global Management vient de mettre autour de 4,5 milliards d’euros sur la table pour s’offrir Prosol, le principal fournisseur de l’enseigne, créée à Givors en 1992. Une nouvelle illustration d’un phénomène de financiarisation qui ne cesse de s’amplifier. Lyon est devenu un vaste Monopoly où les géants de Wall Street se partagent la ville comme dans un jeu de société planétaire.

    Basé à Chaponnay, à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon, Prosol a réalisé près de 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur son dernier exercice clôturé fin septembre, avec 10 000 salariés. Le 16 décembre 2025, le fonds américain Apollo, qui gère 908 milliards de dollars d’actifs, a annoncé avoir signé un protocole pour racheter la participation majoritaire détenue par le français Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé. La transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026. La culbute est vertigineuse : en 2017, Ardian avait acquis 70 % de Prosol pour environ 1,7 milliard d’euros, huit ans plus tard la valorisation a presque triplé. Une opération juteuse qui illustre la logique implacable des fonds d’investissement : acheter, développer, revendre. Avec, au passage, le triplement d’un réseau passé de 130 à plus de 320 magasins Grand Frais.

    Selon les chiffres de l’étude Worldpanel (ex-Kantar) relayés par le journaliste spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers, Grand Frais pèse désormais 1,6 % du marché français de la grande distribution (plus près d’Aldi que de Leclerc) mais surtout 6,8 % des fruits et légumes, son cœur de métier. Autant que Carrefour, plus qu’Auchan.

    Ce n’est pas la première fois qu’Apollo s’intéresse aux joyaux industriels français. Le fonds a déjà mis la main en 2015 sur Verallia, la filiale emballage en verre de Saint-Gobain et sur l’équipementier aéronautique Latecoere (revendu depuis). Avec des résultats mitigés. Depuis vingt ans, Apollo a déjà investi près de 14 milliards d’euros sur le sol français.

    Grand Frais pèse désormais 1,6 % du marché français de la grande distribution mais surtout 6,8 % des fruits et légumes, son cœur de métier
    @MaxPPP

    Il vous reste 75 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Serge Guérin
    “Il faut arrêter de vouloir changer la ville pour les vieux, il faut la faire avec eux”
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon vue
    Article payant Comment les fonds d’investissement mettent la main sur Lyon 12:30
    Serge Guérin
    “Il faut arrêter de vouloir changer la ville pour les vieux, il faut la faire avec eux” 11:10
    foule Lyon
    Sexa, septua, octo, nona et centenaires… La population de Lyon vieillit-elle ? 10:20
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : les vigilances jaunes en cours en Auvergne-Rhône-Alpes 09:48
    Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon 09:07
    d'heure en heure
    L'immobilier lyonnais en bref 13/02/26
    Le col du Corbier © Vincent Euzen
    Article payant Stations de ski : “De plus en plus de fermetures de domaines de taille moyenne” 13/02/26
    Notre-Dame-du-Pré à proximité de La Plagne © Jérémy Tainmont / Cœur de Tarentaise
    Article payant Immobilier de montagne : la revanche des anciennes stations de ski 13/02/26
    Article payant Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme 13/02/26
    Victor Bosch
    Article payant Victor Bosch, le 'papy' rock de Lyon 13/02/26
    "Remettre l'écologie au coeur de la campagne" : Greenpeace se mobilise à Lyon ce samedi 13/02/26
    Rillieux-la-Pape : le communiste Christian Combier se retire de la course à la mairie 13/02/26
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter la portion sud de la ViaRhôna 13/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut