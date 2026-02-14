Météo
illustration pluie / Photo: Pixabay
@Pixabay

Météo : les vigilances jaunes en cours en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Louise Ginies

    • Neige-verglas, vent, crues, avalanches... De nombreuses vigilances météo traversent la région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 14 février.

    Une météo instable, qui demande de la vigilance à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi 14 février, nos treize départements sont concernés par une alerte jaune, indique Météo France.

    Lire aussi : Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon

    Comme depuis plusieurs jours, les trois départements alpins de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont concernés par une vigilance particulière aux avalanches, qui passe toutefois de rouge à jaune. Attention, le niveau de d'avalanches reste toutefois de 4/5 dans certains massifs, dont le Mont-Blanc, la Vanoise, la Maurienne et la Haute-Maurienne et le Beaufortain. Et ce jusqu'à ce samedi 17h.

    Du côté des autres vigilances, le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et l'Isère sont concernées par une vigilance jaune neige-verglas. L'Ardèche et la Drôme sont visées par une vigilance au vent et plusieurs autres départements sont en vigilance crues, dont le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère.

