Un homme condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-compagne

Il avait tué sa compagne sous les yeux de leurs trois enfants en mai 2022 à Grézieu-la-Varenne (Rhône).

Un verdict lourd après trois jours d'audience sous tension. Ce vendredi 13 février, un homme de 50 ans a été jugé à la cour d'assises du Rhône pour le meurtre de sa compagne en mai 2022 à Grézieu-la-Varenne, devant leur trois filles âgées de 3 à 14 ans. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

"La cour ne considère pas que c'est la peine maximale" qui est la plus adéquate, a commenté la présidente de la cour, Marie Thevenet, auprès de BFM Lyon. Alors que la perpétuité avait été requise contre l'accusé, les jurés ont tenu compte de son âge, de son enfance et de son insertion réussie dans la société. "La justice, elle est injuste", a déclaré la mère de la victime à la sortie du tribunal, en pleurs.

54 plaies sur le visage et le corps

La peine est assortie d'une période de sûreté de 18 ans, ainsi que de la suppression de son autorité parentale et de l'interdiction d'entrer en contact avec des proches de la victime.

En 2022, l'autopsie avait révélé 54 plaies sur le visage et le corps de Nathalie D, alors âgées de 33 ans. "La plaie la plus profonde fait 15cm. Sur le gabarit de Nathalie, 15 cm, c'est terrifiant", a déclaré Me Dorothée Perrier, avocate de la défense.

Un drame qui interroge, alors que la jeune femme avait déposé plainte à plusieurs reprises contre son ex-conjoint. Ce dernier était placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2022, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Le jour du drame, elle avait en sa possession un téléphone "grave danger" qui n'avait toutefois pas été activé au moment de l'agression.