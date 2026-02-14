Environnement
Pollution à Lyon © Florent Deligia

Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 14 février, la qualité de l'air sera moyenne à Lyon, mais localement bonne dans certains points de l'agglomération.

    On respire pas trop mal à Lyon ce samedi 14 février. Grâce à la pluie et à des conditions météorologiques dispersives, la journée sera marquée par une qualité de l'air généralement, mais bonne localement, notamment à la Croix-Rousse, en Presqu'Île, dans le 5e arrondissement et vers le parc de la Tête d'Or. L'Est lyonnais sera, lui, plutôt concerné par un niveau moyen.

    Lire aussi : Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon

    Dans le détail, ce sont les niveaux de dioxyde d'azote, d'ozone et de particules fines PM2,5 qui plombent l'air lyonnais. Les niveaux de dioxyde de soufre et de particules fines PM10 sont, eux, bons.

    Dans la région, elle sera localement bonne dans l'agglomération grenobloise et la vallée de l'Arve, habituellement très polluée, conclut Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

