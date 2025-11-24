Lyon : deux ans après son ouverture, la LDLC Arena a attiré près de 1,5 million de spectateurs

Inaugurée le 23 novembre 2023, la LDLC Arena a attiré 1 431 301 spectateurs depuis son ouverture et accueilli 160 événements. Un bilan en avance de 9 à 12 mois par rapport aux projections initiales.

Carton plein pour la LDLC Arena. Inaugurée le 23 novembre 2023 à Décines-Charpieu, la salle multifonctionnelle a largement dépassé les attentes avec près de 1,5 million de spectateurs et 160 événements accueillis en deux ans. La LDLC Arena affiche désormais une avance de 9 à 12 mois par rapport aux projections initiales. La salle devrait ainsi atteindre la rentabilité d’ici la fin d’année.

Dans le détail, le groupe Twenty One Pilot a établi le record de jauge le 24 avril dernier avec 13 914 spectateurs. Lady Gaga a, quant à elle, réuni 26 852 personnes lors de ses concerts les 13 et 14 novembre et Indochine détient désormais le record annuel 2025 avec 134 116 spectateurs accueillis sur 10 dates. Également aménageable en salle de basket, la LDLC Arena a totalisé 134 475 spectateurs sur 14 matchs de l’Asvel entre novembre 2024 et novembre 2025. Avec ses chiffres, la salle se positionne comme un lieu incontournable, grâce à son mix de programmation : 35 % de concerts internationaux, contre 6 % en moyenne nationale.

La LDLC Arena espère désormais accueillir 120 événements en 2026, soit un rythme moyen d’un événement tous les trois jours, et afficher un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros dès l’année prochaine.

