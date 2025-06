John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Trois jours après l'annonce de la relégation de l'Olympique Lyonnais, et alors que John Textor est poussé à se mettre en retrait en vue des prochaines échéances face à la DNCG, le président et propriétaire américain serait menacé de poursuites judiciaires par trois investisseurs.

Comme le disait élégamment l'ancien président de la République Jacques Chirac, "les emmerdes, ça vole toujours en escadrille". Et ce n'est pas John Textor, président de l'Olympique Lyonnais qui viendra contredire cet adage. Depuis mardi soir et l'annonce par la DNCG de la relégation de l'OL en Ligue 2, les soucis s'accumulent pour l'homme d'affaires américain, propriétaire du club lyonnais depuis 2022.

Déjà sous la pression d'ARES, le fond d'investissement qui avait prêté les quelques 400 millions d'euros à John Textor pour lui permettre de racheter le club lyonnais, l'Américain de 59 ans pourrait être rapidement mis de côté pour les prochaines échéances que l'OL aura à négocier avec la DNCG. Si le club installé à Décines attend toujours de la part du gendarme financier du football français les motivations de sa décision, il prépare depuis mardi soir sa riposte et son plan d'attaque pour la commission d'appel.

Un duo Gerlinger-Kang pour remplacer Textor ?

Selon plusieurs médias, Michael Gerlinger, actuel directeur du football d'Eagle, structure qui chapeaute l'OL, serait pressenti pour incarner le club lyonnais en commission d'appel au mois de juillet. L'Allemand qui est notamment passé par le Bayern Munich, pourrait, dans ce sens, être nommé directeur général de l'OL, un poste laissé vacant depuis avril et la mise à l'écart de Laurent Prud'homme.

L'autre visage qui pourrait également incarner le futur du club et pousser définitivement vers la sortie un John Textor qui a perdu toute crédibilité, aussi bien aux yeux des supporters lyonnais que des instances du football français, est Michèle Kang. Actuellement présidente d'OL Lyonnes, section féminine du club, la dirigeante pourrait devenir la présidente exécutive de l'OL selon nos confrères de L'Equipe.

Mais si l'avenir de John Textor semble s'écrire de plus en plus loin de Lyon, l'Américain n'en a pas fini avec ce lourd dossier lyonnais. Selon le quotidien britannique The Financial Times, le président de l'OL serait en effet menacé de poursuites judiciaires par trois investisseurs qui lui avaient prêté 75 millions d'euros en décembre 2022 lors du rachat du club.

Les trois hommes réclament aujourd'hui 93 millions d'euros à l'homme d'affaires et exige "qu'il le fasse dans un délai d'une semaine" soit jusqu'au 2 juillet. John Textor rejette lui l'idée de devoir cet argent aux trois investisseurs, expliquant qu"ils "n'ont pas droit aux avantages contractuels qu'ils revendiquent aujourd'hui".

L'été de John Textor s'annonce plus que mouvementé.

