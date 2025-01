L’Américain John Textor et Jean-Michel Aulas / © AFP

Dans une interview accordée au média Carré, Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l'Olympique Lyonnais a exprimé des craintes concernant la situation financière de l'OL.

Quasiment deux ans après son départ, Jean-Michel Aulas reste toujours très attaché à l'OL. L'ancien président emblématique du club lyonnais a balayé largement l'actualité de l'OL au cours d'un entretien accordé à nos confrères du média Carré. Celui qui fut président de l'OL de 1987 à mai 2023 a notamment évoqué ses craintes concernant la situation financière du club désormais détenu par l'Américain John Textor.

"Bien sûr que j'ai peur pour l'OL" a débuté l'ancien président. Avant de poursuivre : "À partir du moment où la DNCG a tous les pouvoirs et qu'elle a une vision qui est concentré sur l'entité OL et non pas sur l'entité groupe comme le souhaiterait John Textor, ça m'inquiète". L'Olympique lyonnais a été lourdement sanctionné en novembre dernier par le gendarme financier du football français. Interdit de recrutement durant ce mercato d'hiver, le club lyonnais est menacé de rétrogradation en Ligue 2 à la fin de la saison en cours si sa situation financière ne s'améliore pas d'ici mai prochain. Des sanctions "qu'il ne faut pas prendre à la légère" selon JMA.

Si l'entrepreneur lyonnais de 75 ans est revenu sur la vente du club à John Textor, conclut en décembre 2022, Jean-Michel Aulas "regrette d'avoir vendu" son club de cœur. "A cette époque, je n'étais pas vendeur, je n'avais pas besoin d'argent. Mais mes deux co-actionnaires se sont ligués contre moi après le Covid (Jérôme Seydoux, propriétaire du groupe Pathé et IDG, investisseur chinois ndlr), et je ne pouvais pas faire autrement que de vendre le club" a-t-il expliqué.

Aulas viré à cause de Laurent Blanc

Expliquant notamment que plusieurs différents avec John Textor (comme la venue de Laurent Blanc sur le banc de l'OL) l'avait poussé vers la sortie plus tôt que prévu, JMA qualifie son successeur américain de "quelqu'un qui a des idées en permanence et parfois des intuitions de génie". "John, ce n'est pas vraiment un chef d'entreprise, il est assez insaisissable" complète Aulas

Un propriétaire insaisissable qui a de nouveau rendez-vous avec son destin et celui de l'Olympique Lyonnais le 10 janvier prochain. Le club se rendra devant la commission d'appel de la Fédération Français de Football concernant les sanctions de la DNCG.