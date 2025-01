John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le gendarme financier du football français a confirmé les sanctions à l'égard de l'Olympique lyonnais, qui ne pourra pas recruter cet hiver.

L'audition des dirigeants de l'Olympique Lyonnais ce vendredi matin n'aura pas suffi. Ni même les ventes de Jeffinho à Botafogo et d'Orban à Hoffenheim, couplées au départ d'Anthony Lopes à Nantes et à la vente des parts de Crystal Palace par le propriétaire de l'OL, John Textor.

Selon une information de L'Equipe, confirmée à l'AFP, la commission d'appel de la Fédération française de football (FFF) a en effet confirmé les sanctions prises à l'égard du club rhodanien par la DNCG, le 15 novembre dernier.

Pas de rebondissement, donc, pour l'OL qui reste bel et bien interdit de recrutement cet hiver. Sa masse salariale est toujours encadrée. L'OL et son propriétaire ont jusqu'à la fin de saison pour redresser les comptes, avant un nouveau passage devant la DNCG pour prononcer ou non une relégation en Ligue 2.

Lire aussi : Jean-Michel Aulas "a peur pour l'OL" après les sanctions infligées par la DNCG