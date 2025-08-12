La course-poursuite a débuté à Anse, avant de se terminer sous le tunnel de Fourvière, à Lyon. Le conducteur conduisait sans permis.

Un individu a été interpellé sous le tunnel de Fourvière, à Lyon, après une course-poursuite d'une trentaine de kilomètres, ce dimanche 10 août après-midi. Selon Le Progrès, le conducteur a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie, à Anse, dans le Rhône, vers 15 heures. En prenant la fuite, ce dernier a heurté un véhicule des forces de l'ordre.

Pris en chasse par les gendarmes et la brigade anticriminalité (BAC), venue en soutien, il a finalement été interpellé à l'entrée de Lyon et placé en garde à vue. L'individu conduisait sans permis et sans assurance, d'après nos confrères. Il sera présenté ce mardi 12 août au tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Lire aussi : Rhône : la police découvre plusieurs vélos volés à Décines-Charpieu