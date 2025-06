Pays Voironnais : la Grange Dîmière fait rayonner l’art de la céramique

Notre sélection des expositions à ne pas manquer cet été sur le lieu ou le chemin de votre séjour.



Ancienne dépendance du XVIIe siècle du monastère chartreux de la Sylve-Bénite, située à proximité du lac de Paladru, la Grange Dîmière est devenue en quinze ans un repère incontournable pour la céramique, accueillant les plus grands noms de cet art. Pour sa nouvelle saison estivale, outre l’exposition, elle déploie un riche programme culturel ponctué par “Les Nuits hors la Grange” (du 1er au 3 août) qui invite le public à savourer, dans la douceur de l’été, des spectacles de cirque magique et acrobatique.

Temps suspendu est une installation de Maria Bosch, figure majeure de l’art céramique contemporain qui incarne la richesse culturelle de la Catalogne et utilise l’argile comme principal médium pour exprimer ses émotions.

Maria Bosch, Temps suspendu © Samuel Moraud / Pays Voironnais

Conçue comme un dialogue entre la matière et la lumière, en écho au silence des chartreux, elle est une invitation à la contemplation, à une réflexion sur la fragilité de l’existence et la force invisible du mouvement. Les œuvres sont épurées, parfois sculptées tels des cercles suspendus aux poutres de la charpente qui se mettent en mouvement dans un balancement de vie infini tandis que d’autres voient leurs ombres, éphémères et changeantes, projetées sur les murs en galets de la grange pour devenir extensions de formes fragiles.

Maria Bosch, Cicles © Montse Marmol

Autour de l’exposition, des stages de céramique et de poterie, des conférences et une performance dansée sont proposés tout comme de nombreuses activités tels des balades nocturnes dont celle qui va de la grange au monastère, des ateliers (dentelle végétale, pâte à papier, céramique, poterie…), la découverte de plantes sauvages et leurs usages.

Temps suspendu - Maria Bosch – Jusqu’au 26 octobre à la Grange Dîmière, Le Pin, Villages du lac de Paladru – Programme culturel complet : www.grangedimiere.com