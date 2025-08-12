Actualité
pont Mulatière musée Confluence circulation
© Tim Douet

Circulation différenciée, vitesse limitée... L'alerte orange pollution activée à Lyon

  • par Nathan Bigué

    • Touché par un épisode de pollution à l'ozone depuis vendredi 8 août, le bassin lyonnais/Nord-Isère a été placé en alerte orange par la préfecture du Rhône.

    Après l'activation du niveau d'information-recommandation vendredi 8 août, la préfecture du Rhône annonce l'activation de l'alerte orange, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone qui s'intensifie avec la canicule actuelle à Lyon. Par conséquent, plusieurs mesures contraignantes vont entrer en vigueur ce mercredi, dès 5 heures du matin.

    Lire aussi : Parcs, musées… Ce qui change à Lyon avec la vigilance rouge pour canicule

    La vitesse est temporairement abaissée à 70 km/h sur les axes routiers du département habituellement limités à 80 ou 90 km/h. Un abaissement de 20 km/h est également instauré sur les axes où la vitesse est supérieure à 90 km/h.

    De plus, la circulation différenciée est également mise en place. Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 ou 2 seront autorisés à circuler dans le périmètre de la ZFE, tandis que les dérogations petits rouleurs sont suspendues. Les véhicules transportant trois personnes ou plus ne sont pas concernés.

    D'autres mesures relatives au secteur industriel et bâtiment, au secteur résidentiel ou aux spectacles pyrotechniques, consultables sur le site de la préfecture, seront en vigueur dès 00h01, ce mercredi.

    à lire également
    place nette xxl lyon
    Un conducteur sans permis interpellé à Lyon après une course-poursuite de 30 km

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    place nette xxl lyon
    Un conducteur sans permis interpellé à Lyon après une course-poursuite de 30 km 14:21
    pont Mulatière musée Confluence circulation
    Circulation différenciée, vitesse limitée... L'alerte orange pollution activée à Lyon 14:12
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône cette semaine 13:44
    PAF Police aux frontières
    Homme tué par balles à Meyzieu : trois hommes écroués 13:07
    Deux piscines lyonnaises contraintes de fermer certaines journées d'août 12:09
    d'heure en heure
    La piscine de Caluire-et-Cuire gratuite pour les habitants pendant la canicule 11:36
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression antisémite d'un couple à Lyon : l’affaire classée sans suite 11:02
    Palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Divorcer à Lyon devient plus simple avec Alexia.fr pour trouver rapidement un avocat spécialisé 10:52
    Colis abandonné dans le T1 : une partie du quartier de la Part-Dieu fermée ce mardi matin 10:25
    Canicule à Lyon : les mineurs à la rue du jardin des Chartreux sont "en danger immédiat" 10:00
    L'OL disputera bien la Ligue Europa, Crystal Palace débouté 09:32
    Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Parcs, musées… Ce qui change à Lyon avec la vigilance rouge pour canicule 09:00
    police Lyon
    Un nouveau blessé par balle à proximité de la gare de Vénissieux 08:26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut