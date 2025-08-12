Circulation différenciée, vitesse limitée... L'alerte orange pollution activée à Lyon

Touché par un épisode de pollution à l'ozone depuis vendredi 8 août, le bassin lyonnais/Nord-Isère a été placé en alerte orange par la préfecture du Rhône.

Après l'activation du niveau d'information-recommandation vendredi 8 août, la préfecture du Rhône annonce l'activation de l'alerte orange, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone qui s'intensifie avec la canicule actuelle à Lyon. Par conséquent, plusieurs mesures contraignantes vont entrer en vigueur ce mercredi, dès 5 heures du matin.

La vitesse est temporairement abaissée à 70 km/h sur les axes routiers du département habituellement limités à 80 ou 90 km/h. Un abaissement de 20 km/h est également instauré sur les axes où la vitesse est supérieure à 90 km/h.

De plus, la circulation différenciée est également mise en place. Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 ou 2 seront autorisés à circuler dans le périmètre de la ZFE, tandis que les dérogations petits rouleurs sont suspendues. Les véhicules transportant trois personnes ou plus ne sont pas concernés.

D'autres mesures relatives au secteur industriel et bâtiment, au secteur résidentiel ou aux spectacles pyrotechniques, consultables sur le site de la préfecture, seront en vigueur dès 00h01, ce mercredi.