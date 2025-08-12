En raison de l'alerte rouge canicule activée dans la Métropole de Lyon, l'ensemble des activités extérieures organisées les 12 et 13 août par la Ville de Villeurbanne sont annulées.

En raison de l'alerte rouge canicule déployée ce mardi 12 août dans la Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne est contrainte d'annuler ses animations estivales : "Conformément à l’arrêté préfectoral, toutes les manifestations publiques en extérieur et dans des lieux non climatisés sont suspendues pour ce jour et demain mercredi 13 août entre 12 h et 20 h", précise la Ville dans un communiqué transmis à la presse. Cette mesure concerne ainsi l'ensemble des activités proposées dans l'espace public et dans les parcs dans le cadre de "Vivez l'été".

Animations annulées et décalées

Sont annulées le 12 et 13 août : Anim'Feyssine, les spectacles sur l'avenue Henri-Barbusse, ESQAL aux Buers ainsi que toutes les animations Flash organisées par la direction du sport. Le village des sports installé au parc de la Commune de Paris fermera quant à lui à 12 h au lieu de 13 h 30.

La municipalité précise que les horaires du Centre Nautique Étienne-Gagnaire seront étendus : de 10 h à 14 h et de 15 h à 21 h mardi 12 août, puis de 10 h à 14 h, et de 18 h à 21 h mercredi 13 août.

