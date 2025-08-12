Quatre jours après le drame survenu dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août, trois individus ont été mis en examen.

Trois suspects ont été mis en examen, vendredi 8 août, quatre jours après l'homicide par balles survenu dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août, à Meyzieu, dans l'Est lyonnais. Deux hommes l'ont été pour "meurtre en bande organisée" et "modification de scène de crime" et un troisième pour "meurtre", a indiqué le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.

Les trois individus, majeurs, ont été placés en détention provisoire, après avoir été déféré vendredi matin à l'issue de leurs gardes à vue. La même journée, une information judiciaire a été ouverte.

D'après le quotidien régional, le tireur présumé serait originaire de Grenoble. Un quatrième individu est suspecté de détention délictuelle de stupéfiants. Il a été remis en liberté après sa garde à vue et placé sous contrôle judiciaire. Des tensions liées au trafic de drogue seraient à l'origine de l'attaque. Une enquête est en cours.