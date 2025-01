Interdiction de recrutement et rétrogradation en L2 : l'OL fixé sur son sort le 10 janvier

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Interdit de recrutement cet hiver et menacé de rétrogradation en Ligue 2 à l'issue de la saison, l'Olympique Lyonnais a fait appel de ces sanctions de la DNCG. Le club lyonnais a rendez-vous le 10 janvier devant la commission d'appel de la FFF.

Lyon a contesté les décisions prises à son encontre par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) auprès de la commission d'appel de la Fédération française de football et sera auditionné le 10 janvier a-t-on appris dimanche de sources proches du club rhodanien, confirmant une information du quotidien l'Equipe.

De nouveaux éléments présentés par l'OL

L'appel a été formulé en décembre et ne concerne que le volet financier (encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter) de la décision du gendarme financier du foot français prononcée le 15 novembre et non pas sa menace de rétrogradation en Ligue 2, si le club n'atteignait pas les projections financières projetées.

L'OL va présenter de nouveaux éléments comme le départ de son gardien Anthony Lopes pour Nantes, dont l'importante économie de salaires et charges permet une réduction de la masse salariale, ainsi que les transferts de Jeffinho à Botafogo pour 5,3 millions d'euros et de Gift Orban à Hoffenheim pour 9 millions d'euros.

D'autres ventes attendues

D'autres cessions de contrat sont également envisagées d'ici à la fin du mois de janvier et du mercato hivernal alors que l'Olympique lyonnais aura également des joueurs à forte rémunération en fin de contrat en fin de saison tels qu'Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico.

Enfin, la structure Eagle Football Holding dont font partie l'OL, Botafogo (champion du Brésil) et Molenbeek (2e div. belge) avait annoncé le 22 novembre avoir réalisé une première levée de fonds de 40 millions de dollars (38,5 M EUR) réalisée par UCEA Capital Partners, société basée à Londres.

Cette prise de participation intervient dans le cadre d'un tour de table à hauteur de 100 millions de dollars avant son introduction à la bourse de New York prévue au premier trimestre 2025.