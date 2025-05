Ligue 1: John Textor dénonce des "demi-vérités dangereuses" sur la situation de l'OL

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

John Textor s'est exprimé sur la situation de l'OL, alors que le club pourrait être sanctionné par l'UEFA.

L'Américain John Textor a dénoncé jeudi soir des "demi-vérités dangereuses" sur la situation de l'Olympique lyonnais et le président et propriétaire du club ajoute dans un communiqué qu'il compte atteindre tous ses objectifs pour reconstruire le club "tant sur le plan financier que sur le plan sportif".

Septième de Ligue 1 à deux journées de la fin de la saison, l'OL qui joue samedi à Monaco peut encore mathématiquement se qualifier pour la prochaine Ligue des champions mais la probabilité est très faible. Rater de nouveau la lucrative compétition européenne serait un revers sportif et financier pour un club que la DNCG, le gendarme financier du football français, a frappé en novembre dernier à titre conservatoire d'une mesure de rétrogradation en Ligue 2 si ses finances ne sont pas redressées.

"Nous avons repris un club dont la taille et les dépenses étaient excessives"

Lyon est aussi en discussion avec l'UEFA. Selon le quotidien L'Equipe, l'instance européenne va proposer à l'OL un accord négocié prévoyant des sanctions allant jusqu'à une exclusion des Coupes d'Europe auxquelles le club s'exposerait s'il n'accepte pas cet accord.

Dénonçant des "demi-vérités dangereuses", John Textor écrit que "l'UEFA proposera comme à son habitude un accord à l'amiable qui imposera à notre club des normes de performances qui nous permettront de retrouver la viabilité". "Nous avons repris un club dont la taille et les dépenses étaient excessives et qui n'avait pas réussi à se maintenir au niveau de l'UEFA", observe John Textor. "Mes partenaires chez Eagle Football (Holding) ont investi massivement dans l'OL afin de reconstruire sa compétitivité. Depuis décembre 2022 (date du rachat du club), nous avons investi directement plus de 293 millions d'euros", dit-il.

"Nos activités footballistiques au niveau mondial commencent à enregistrer des progrès vers la rentabilité et seront bien positionnées d'ici au 30 juin 2025 grâce à l'augmentation des revenus, à la baisse des dépenses liées aux joueurs et à l'augmentation de la valeur de l'effectif ou à la hausse des revenus liés aux transferts de joueurs", fait-il valoir. Le club, ajoute-t-il, doit "continuer à lever des fonds propres afin de réduire notre endettement lié aux acquisitions et aux joueurs et de renforcer notre bilan".

"Nous avons présenté ce plan à l'UEFA, qui devrait nous tenir responsables de sa mise en oeuvre (comme elle le ferait avec n'importe quel autre club), et nous comptons atteindre tous nos objectifs pour reconstruire votre club, tant sur le plan financier que sur le plan sportif", conclut-il.