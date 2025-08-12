Face aux messages banalisant la canicule, le météorologue lyonnais Romain Weber alerte sur les conséquences du phénomène en cours.

Alors que la Métropole de Lyon vient d'entrer en vigilance rouge canicule, les messages affirmant une température "normale pour l'été" se multiplient sur les réseaux sociaux. Si certains semblent banaliser ce phénomène, ce dernier n'a pourtant rien de normal. Avec 40 degrés attendus ce mardi 12 août, soit 12 degrés au-dessus des normales de saison, la Ville de Lyon n'est pas loin de battre son record d'août 2023.

Conséquences environnementales et sociales

Face à ces messages propagés sur les réseaux, Romain Weber, météorologue chez Lyon-Météo n'a pas tardé à réagir en rappelant l'urgence actuelle : "Oui nous sommes en été et oui c'est normal qu'il fasse chaud. Que vous aimiez la chaleur c'est normal et il n'y a aucun problème avec ça. Cependant, il y a chaleur et chaleur, avec quelques nuances." À Lyon, la température maximale moyenne en été est de 28/29 °C avec des pointes à 30 voire 34°C. En revanche: "Avoir 40 °C à Lyon en plein été est aussi normal que d’avoir 16 °C un après-midi de juillet", poursuit alors le météorologue.

Si pour certains, 40 degrés semblent être devenus la norme, Romain Weber alerte sur les conséquences environnementales : "Des incendies ravagent des régions entières (...), la faune et la flore meurent" et sociales du phénomène : "Les personnes qui travaillent dehors ou dans des milieux exposés souffrent, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un logement isolé." Pour rappel, la canicule de 2003 avait tué 15 000 personnes en France et 70 000 en Europe en deux semaines.

"Il va falloir s'adapter rapidement"

D'ici 2050, la températures des étés lyonnais devrait égaler ceux actuellement ressentis à Madrid. Pourtant : "Comparer avec l'Espagne ou d'autres pays chauds n'a aucune logique, notre mode de vie et nos infrastructures ne sont pas du tout adaptés à ce climat", explique Romain Weber. Il poursuit : "Il va falloir s'adapter et rapidement (...) Il y a des solutions à mettre en place et cela passe d'abord par nos politiciens (...)On ne peut pas arrêter le réchauffement climatique mais on peut au moins le ralentir et s'adapter."

Depuis la création du système de vigilance par Météo-France en 2004, le Rhône est le département le plus concerné par ces alertes, avec 174 jours de vigilance recensés, dont quatre épisodes rouges.

Lire aussi : La piscine de Caluire-et-Cuire gratuite pour les habitants pendant la canicule