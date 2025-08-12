Actualité
Piscine Jean Mermoz. @siteofficiellyon

Deux piscines lyonnaises contraintes de fermer certaines journées d'août

  • par Loane Carpano

    • Malgré la canicule, certaines piscines seront contraintes de fermer en août par manque de personnel. C'est le cas des piscines Jean-Mermoz (8e) et de La Duchère (9e).

    En raison d'une pénurie nationale de maîtres-nageurs n'épargnant pas Lyon, les piscines municipales Jean-Mermoz (8e), et La Duchère (9e) seront fermées au public durant plusieurs jours du mois d'août. Une nouvelle qui tombe mal aux vues des 41 degrés attendus à Lyon cette semaine.

    Déjà partiellement fermée en 2023, puis en 2024, la piscine Jean-Mermoz, n'échappera pas à une nouvelle fermeture forcée cet été. La piscine du 8e arrondissement n'accueillera pas de public les mercredis 20 et 27 août prochains. La piscine de La Duchère sera quant à elle fermée les jeudi 14, 21 et 28 août.

    Selon la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs, il manquerait au total 5 000 maîtres-nageurs pour surveiller les piscines à l'échelle nationale.

