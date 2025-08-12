Agression antisémite d'un couple à Lyon : l’affaire classée sans suite

L’enquête ouverte après qu’un couple a dénoncé une agression antisémite dans le 6e arrondissement de Lyon le 6 août dernier a été classée sans suite.

Dans la soirée du 6 août dernier, un couple sortant d’un restaurant du quartier des Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon, assurait avoir été victime d’une agression antisémite. Des injures et menaces de mort auraient notamment été proférées tandis que l’homme portait une kippa. Et bien, selon nos confrères du Progrès, l’enquête aurait été classée sans suite par le parquet.

La décision a été prise au regard des "éléments dont le parquet dispose" et "après enquête", indique toujours le parquet. Pour rappel, deux suspects avaient été interpellés, sans s’y opposer, quelques minutes plus tard. Ils auraient nié tout caractère antisémite durant leur garde à vue et assurent qu’une bousculade involontaire serait à l’origine de la dispute. Les quatre individus étaient visiblement alcoolisés sur la voie publique.