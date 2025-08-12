Actualité
La piscine de Caluire-et-Cuire est gratuite pour les habitants de la commune pendant la canicule.

La piscine de Caluire-et-Cuire gratuite pour les habitants pendant la canicule

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • La piscine de Caluire-et-Cuire est gratuite pour les habitants pendant la canicule.

    Alors que le Rhône est placé en alerte rouge canicule ce mardi, le nouveau maire de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint a décidé de rendre gratuite la piscine municipale Isabelle Joufrroy située avenue Elie Vignal.

    La Caluirards devront présenter un justificatif de domicile pour y accéder sans frais. Les femmes enceintes et personnes en situation de handicap peuvent également s'y rendre gratuitement même s'ils ne sont pas habitants de la commune.

    Cette gratuité durera "pendant toute la durée de l'alerte vigilance rouge". La commune d'Oullins-Pierre-Bénite a pris une mesure similaire. A Lyon, les tarifs des piscines municipales ont augmenté au début de l'été.

    Lire aussi : Fortes chaleurs à Lyon : Renaissance appelle à annuler la hausse des tarifs dans les piscines

