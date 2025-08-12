Les travaux qui impacteront les routes du Rhône cette semaine

Des perturbations impacteront les routes du département du Rhône entre le 11 et 17 août. Lyon Capitale fait le point sur les travaux à venir cette semaine.

En raison de différents travaux permettant de garantir la sécurité des usagers, la circulation sur plusieurs routes du Rhône sera perturbée du 11 au 17 août prochain:

A partir du 13 août des travaux de chaussé sur voie communautaire seront entrepris sur la RD258 de Courzieu. Ces derniers entraîneront une circulation en alternat sur l'axe jusqu'au 27 août.

Deuxième perturbation à noter du côté de Fleurieux-sur-l'Arbresle. En raison de travaux d'entretien du courant, menés sur la RD307, la route sera barrée du 11 au 13 août prochain.

