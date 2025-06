Les Bad Gones, principal groupe de supporters de l'Olympique Lyonnais, réclament le départ de John Textor, propriétaire et président du club, à travers de nombreuses banderoles déployées un peu partout à Lyon et dans la métropole.

Le couperet est tombé mardi soir et la colère des Bad Gones n'a pas tardé à se faire entendre. Au lendemain de l'annonce de la DNCG, gendarme financier du football français, de rétrograder l'OL en Ligue 2 pour la saison à venir, le principal groupe de supporter du club rhodanien a déployé d'innombrables banderoles partout dans Lyon.

De Décines à Fourvière en passant par les quais du Rhône ou encore Confluence, les banderoles "Textor dehors !" ont fleuri un peu partout dans la métropole lyonnaise ce mercredi matin.

Le peuple lyonnais se soulève…



UN SEUL MOT D'ORDRE: #TEXTORDEHORS

Mardi soir, quelques minutes seulement après l'annonce officielle de la DNCG et dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le groupe ultras avait appelé John Textor "à disparaître du paysage lyonnais".

"Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation"

"Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation", poursuivait le groupe, qui le qualifie de "supporter de Botafogo", le club brésilien que l'homme d'affaires possède aussi. "Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l'Olympique lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits", concluaient les Bad Gones.

Alors que l'OL devrait connaitre sa première saison en deuxième division depuis 1989, la colère des supporters lyonnais devrait se faire entendre encore de nombreux jours.

