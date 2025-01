John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lors de son passage en novembre dernier devant la DNCG, l'Olympique lyonnais a été lourdement sanctionné. Il manquait 175 millions d'euros au club pour satisfaire le gendarme financier du football français.

On en sait désormais un peu plus sur ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais pour passer, en novembre dernier, son grand oral face à la DNCG, gendarme financier du football français. Selon nos confrères de L'Equipe, il manquait pas moins de 175 millions d'euros dans les caisses du club lyonnais pour échapper aux sanctions.

Si John Textor, propriétaire américain de l'OL, s'était montré particulièrement optimiste et confiant, avant son premier passage devant la DNCG, cette dernière avait finalement lourdement sanctionné l'OL. Menacé de rétrogradation administrative à l'issue de la saison 2024-2025 et interdit de recrutement cet hiver, le club rhodanien avait également vu sa masse salariale être encadrée par l'instance.

Un appel qui n'a rien donné

Malgré son passage devant la commission d'appel il y a quelques jours, l'OL a vu ses sanctions être confirmées. Si John Textor n'a pas caché son incompréhension vis-à-vis du fonctionnement de la DNCG dans un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport, entretien durant lequel le propriétaire américain en a profité pour régler ses comptes avec notamment Vincent Labrune, président de la LFP et Nasser al-Khelaifi, président du PSG, la DNCG s'était défendue et avait rappelé son indépendance vis-à-vis de la Ligue.

"Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l'égard de l'Olympique Lyonnais, témoignent d'une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France", lui avait répondu, hier, Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG. Avant de poursuivre : "Nous avons consacré un temps sans précédent à écouter, informer et répondre aux nombreuses sollicitations du club. Nos équipes ont pris soin d'expliquer les lois et règlements, et plus particulièrement français, tout en apportant des clarifications sur les attentes en découlant. Nous regrettons que, malgré cet accompagnement inédit, M. Textor persiste à vouloir faire croire que la DNCG aurait mal compris son modèle et appliqué un traitement inéquitable à l'OL."

Nouveau passage en mai devant la DNCG

Si le trou de 175 millions dans les caisses du club a été en partie résorbé grâce à la vente de plusieurs joueurs durant ce mercato hivernal (Caqueret à Côme pour 16,5 millions, Orban à Hoffenheim pour 9 millions, Jeffinho à Botafogo pour 5,3 millions), le compte n'y est toujours pas pour l'OL. Les 100 millions d'euros d'argent frais promis par Textor avec l'introduction d'Eagle Football (structure qui chapeaute l'OL) à la bourse américaine sont en partie arrivés dans les caisses du club. 80 millions d'euros auraient ainsi été déjà versés. La vente imminente de l'Académie de l'OL à Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, pourrait ajouter 20 millions d'euros à cette addition.

Des rentrées d'argent et des promesses qui n'ont pas suffit à convaincre la commission d'appel le 10 janvier dernier. "Nous invitons M. Textor à concentrer ses efforts sur la mise en œuvre des mesures nécessaires pour rétablir une situation financière saine" prévient la DNCG. Pour éviter la relégation de son club en L2 dès la saison prochaine, John Textor devra encore trouver au moins 30 millions d'euros. De quoi enfin satisfaire les demandes de la DNCG en mai prochain. Cette fois-ci, l'OL n'aura plus le droit à l'erreur.

