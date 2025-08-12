Canicule : le Rhône maintenu en alerte rouge, trois départements de la région également concernés

Le Rhône reste en vigilance rouge canicule mercredi 13 août alors que le mercure devrait de nouveau dépasser 40°C à Lyon.

Météo France maintien le Rhône en vigilance rouge canicule mercredi 13 août. La Drôme, l'Isère et l'Ardèche sont également concernés. Ces deux derniers départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune orages.

A Lyon, le mercure pourrait, comme ce mardi, atteindre plus de 40°C. Le pic de la canicule devrait ainsi être atteint, avant une très légère baisses des températures. L'épisode caniculaire se poursuivrait néanmoins jusqu'au 19 août au moins.

Les températures maximales ne devraient d'ici là pas descendre sous la barre des 35°C.