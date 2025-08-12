Plusieurs laboratoires médicaux vont fermer à cause d’un mouvement de grève du 20 septembre au 23 inclus. © Pexels – Edward Jenner

Installée à Lyon, la biotech lyonnaise Poxel a ouvert une procédure de redressement judiciaire mardi 5 août.

La société biopharmaceutique Poxel, basée dans le 7e arrondissement lyonnais, a annoncé dans un communiqué, vendredi 8 août, avoir obtenu son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, lors d'une audience tenue mardi 5 août. Son activité est maintenue durant les six prochains mois. Une période durant laquelle Poxel examinera "toutes les options lui permettant la poursuite de ses activités", écrit-elle.

Spécialisée dans le développement des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, la société dirigée par Thomas Kuhn s'était déclarée en cessation de paiement le 29 juillet.

Créée en 2009 et cotée sur Euronext Paris, l'entreprise avait obtenu en 2021 l'autorisation de commercialiser au Japon son antidiabétique, Twimeeg.