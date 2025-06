John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Faute d'avoir trouvé suffisamment de ressources, l'Olympique lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 pour la saison 2025-26.

Le couperet est finalement tombé. Et c'est un immense coup de tonnerre pour l'Olympique Lyonnais et tout le football français. Ce mardi soir, la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme financier du football français, a relégué l'OL en Ligue 2 pour la saison à venir. John Textor et la direction du club n'ont pas su apporter suffisamment de garanties pour convaincre la DNCG de la viabilité économique du club lyonnais

Depuis le 15 novembre et la précédente audition devant la DNCG, le club présidé par John Textor était sous la menace d'une rétrogradation en deuxième division. Les dirigeants lyonnais devaient trouver, à minima, 175 millions d'euros d'ici à la fin de la saison pour éviter cette relégation administrative. Malgré des ventes pour plus de 100 millions d'euros comme celle de Rayan Cherki à Manchester City, le plan présenté par John Textor a été jugé insuffisant lors de l'audience de ce mardi 24 juin.

John Textor s'était pourtant montré confiant

Avant ce rendez-vous crucial, le président lyonnais affichait pourtant une grande confiance. Ce mardi après-midi, au sortir de l'audience, John Textor s'était même dit être "satisfait" de son passage devant le gendarme financier du football français. Une confiance qui n'a visiblement pas suffit et un optimisme qui a fait long feu.

"Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés", a expliqué le club dans un communiqué ce mardi soir. "Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente (des parts) de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026", ajoute encore l'OL.

Depuis novembre, et surtout ces dernières semaines, les signaux semblaient pourtant plutôt positifs et si des mesures d'encadrement étaient toujours envisagées, l'option d'une rétrogradation en Ligue 2 ne semblait plus vraiment d'actualité à Lyon.

Une première depuis 1989

D'autant qu'on apprenait lundi, quelques heures à peine avant son audition, que John Textor avait obtenu un accord pour la cession de ses parts dans le club anglais de Crystal Palace à l'homme d'affaires américain Robert Wood Johnson, propriétaire de l'équipe de football américain des New York Jets, une transaction estimée à 222 millions d'euros par la BBC. Eagle Football Holding avait auparavant lancé le 13 juin son introduction à la Bourse de New York, sans que l'on sache encore réellement les retombées financière pour l'OL dans cette opération.

Sauf retournement de situation et même si le club septuple champion de France a annoncé dans la soirée faire appel de cette décision, la jugeant "incompréhensible", l'OL devrait évoluer la saison prochaine en deuxième division, pour la première fois depuis 1989.