Le cinéma passe à 1€ à Sainte-Foy-lès-Lyon jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule

Plusieurs mesures exceptionnelles sont prises à Sainte-Foy-lès-Lyon pour faire face à la canicule.

La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon en partenariat avec le CinéMourguet met en place un tarif spécial de 1€ pour tous les habitants de la communes pour toutes les séances de cinéma jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule déclenchée ce midi.

Les horaires de la piscine municipale sont par ailleurs étendus de 11 h à 20 h contre 12 h à 19 h habituellement. Une salle municipale rafraîchie est également ouverte au public mais il faut s'inscrire en amont au 04 72 32 59 30.