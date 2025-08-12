Actualité
Illustration d’une salle de cinéma @WilliamPham

Le cinéma passe à 1€ à Sainte-Foy-lès-Lyon jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule

  • par La rédaction

    • Plusieurs mesures exceptionnelles sont prises à Sainte-Foy-lès-Lyon pour faire face à la canicule.

    La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon en partenariat avec le CinéMourguet met en place un tarif spécial de 1€ pour tous les habitants de la communes pour toutes les séances de cinéma jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule déclenchée ce midi.

    Les horaires de la piscine municipale sont par ailleurs étendus de 11 h à 20 h contre 12 h à 19 h habituellement. Une salle municipale rafraîchie est également ouverte au public mais il faut s'inscrire en amont au 04 72 32 59 30.

    à lire également
    Square des justes.
    Alerte rouge canicule : Villeurbanne contrainte d'annuler ses animations estivales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le cinéma passe à 1€ à Sainte-Foy-lès-Lyon jusqu'à la fin de l'alerte rouge canicule 15:40
    Square des justes.
    Alerte rouge canicule : Villeurbanne contrainte d'annuler ses animations estivales 15:09
    place nette xxl lyon
    Un conducteur sans permis interpellé à Lyon après une course-poursuite de 30 km 14:21
    Circulation différenciée, vitesse limitée... L'alerte orange pollution activée à Lyon 14:12
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône cette semaine 13:44
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Homme tué par balles à Meyzieu : trois hommes écroués 13:07
    Deux piscines lyonnaises contraintes de fermer certaines journées d'août 12:09
    La piscine de Caluire-et-Cuire gratuite pour les habitants pendant la canicule 11:36
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression antisémite d'un couple à Lyon : l’affaire classée sans suite 11:02
    Palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Divorcer à Lyon devient plus simple avec Alexia.fr pour trouver rapidement un avocat spécialisé 10:52
    Colis abandonné dans le T1 : une partie du quartier de la Part-Dieu fermée ce mardi matin 10:25
    Canicule à Lyon : les mineurs à la rue du jardin des Chartreux sont "en danger immédiat" 10:00
    L'OL disputera bien la Ligue Europa, Crystal Palace débouté 09:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut