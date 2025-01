OL : la DNCG dénonce des "affirmations infondées" après les attaques de Textor

John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ciblé par le président de l'OL, John Textor, le gendarme financier du football français dénonce des "affirmations infondées".

La DNCG, le gendarme financier du football professionnel français, a dénoncé mardi des "affirmations infondées" après avoir été la cible de virulentes attaques de la part du président de Lyon John Textor, qui avait estimé qu'elle manquait d'indépendance et était "sous l'influence du PSG".

"Une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière"

Dans un entretien accordé à RMC et diffusé lundi, le propriétaire de l'OL avait pointé du doigt la "protection institutionnelle" du PSG et avait étrillé le patron de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune, traité de "petit toutou" de Nasser al-Khelaifi, le patron du club de la capitale. Il avait également expliqué que "l'influence du PSG sur la Ligue et la DNCG devait être regardée de plus près".

Lire aussi : La reconnaissance faciale comme solution face à la violence dans les stades ? John Textor aimerait l'expérimenter au Groupama Stadium

"Ces affirmations, totalement infondées, occultent la réalité d'une situation financière qui appelle des solutions concrètes et crédibles", a écrit la Direction nationale du contrôle de gestion dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l'égard de l'Olympique Lyonnais, témoignent d'une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France", a ajouté l'instance, qui avait sanctionné en octobre l'OL d'une interdiction de recrutement et avait encadré sa masse salariale tout en décidant d'une rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison.

La FFF apporte son soutien à la DNCG

L'interdiction de recrutement du club et l'encadrement de sa masse salariale ont été confirmés vendredi par la commission d'appel de la Fédération française de football.

"Depuis l'arrivée de M. Textor, la DNCG a déployé des efforts considérables pour établir un dialogue constructif avec la nouvelle direction de l'Olympique Lyonnais (...) Nos équipes ont pris soin d’expliquer les lois et règlements, et plus particulièrement français, tout en apportant des clarifications sur les attentes en découlant. Nous regrettons que, malgré cet accompagnement inédit, M. Textor persiste à vouloir faire croire que la DNCG aurait mal compris son modèle et appliqué un traitement inéquitable à l'OL", a aussi précisé la DNCG.

Concernant les critiques de Textor sur le PSG, propriété du Qatar, et les "financements illimités d'Etats étrangers", la DNCG a tenu à rappeler que "les apports de fonds souverains hors-UE sont conformes au droit applicable", invitant le dirigeant lyonnais "à concentrer ses efforts sur la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour rétablir une situation financière saine" pour son club.

La Fédération Française de Football a également réagi mardi dans un communiqué en affirmant "son soutien et sa pleine confiance dans la DNCG". "Celle-ci agit en totale indépendance et avec une parfaite intégrité dans ses analyses. Elle constitue un élément essentiel d’une saine régulation du football professionnel", a indiqué la FFF.

La Fédération a souligné que son président Philippe Diallo avait "exprimé publiquement les vives inquiétudes suscitées par les difficultés économiques que traverse le football professionnel et indiqué qu’il prendrait l’initiative, dans les prochaines semaines, en lien avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), de réunir les différentes parties prenantes pour analyser les conséquences de la situation actuelle et trouver les pistes de l’indispensable rebond du football professionnel."