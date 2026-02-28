Actualité
salle de classe collège lycée

Près de Lyon, une enseignante condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement

  • par la rédaction

    • Une enseignante travaillant dans la commune de Marennes, au sud de Lyon, a été condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement scolaire.

    La situation durait depuis des années. Une enseignante de la petite commune de Marennes, au sud de Lyon, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour harcèlement scolaire après plusieurs alertes de la direction de l’école et plaintes de parents d’élèves, indiquent nos confrères du Progrès.

    La professeure âgée de 62 ans était connue pour ses violences verbales, voire physiques, envers ses élèves. Le courrier de l’une de ses collègues avait finalement permis sa mutation avant que l’Éducation nationale ne confirme en janvier 2025 que l’enseignante ne reviendrait pas. Plusieurs familles décident alors de porter plainte, une trentaine de personnes sont auditionnées, mais l’enseignante nie toute forme de violence.

    Mais le rapport de l’Éducation nationale est particulièrement accablant et après cinq mois de suspension, elle est officiellement mise à la retraite d’office. Elle était par ailleurs sous contrôle judiciaire depuis septembre dernier. L’enseignante a été condamnée à 2 ans de prison, dont un an ferme, et un mandat d’arrêt a été délivrée contre elle.

    à lire également
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce samedi à Lyon 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce samedi à Lyon  11:59
    salle de classe collège lycée
    Près de Lyon, une enseignante condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement 11:17
    Saône crue Lyon
    Le Rhône reste placé en vigilance jaune crues ce samedi  10:45
    Jean-Paul Bret
    "Il joue les pyromanes", dénonce Jean-Paul Bret après les propos de Mélenchon sur Jeffrey Epstein 10:10
    Une circulation très compliquée attendue sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 09:37
    d'heure en heure
    Nuages et éclaircies
    Météo : les nuages font leur retour et les températures diminuent ce samedi à Lyon 09:00
    L'entreprise belge Odoo choisit la Métropole de Lyon pour implanter son siège français 27/02/26
    20 infractions relevées : un magasin Action de Lyon fermé après un contrôle sanitaire 27/02/26
    A Lyon, deux restaurants ciblés par des balles près de la Part-Dieu 27/02/26
    A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer 27/02/26
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément 27/02/26
    Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis 27/02/26
    Lyon : le musée des Confluences signe un partenariat avec le musée des Cultures de Milan 27/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut