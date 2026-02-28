Près de Lyon, une enseignante condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement

Une enseignante travaillant dans la commune de Marennes, au sud de Lyon, a été condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement scolaire.

La situation durait depuis des années. Une enseignante de la petite commune de Marennes, au sud de Lyon, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour harcèlement scolaire après plusieurs alertes de la direction de l’école et plaintes de parents d’élèves, indiquent nos confrères du Progrès.

La professeure âgée de 62 ans était connue pour ses violences verbales, voire physiques, envers ses élèves. Le courrier de l’une de ses collègues avait finalement permis sa mutation avant que l’Éducation nationale ne confirme en janvier 2025 que l’enseignante ne reviendrait pas. Plusieurs familles décident alors de porter plainte, une trentaine de personnes sont auditionnées, mais l’enseignante nie toute forme de violence.

Mais le rapport de l’Éducation nationale est particulièrement accablant et après cinq mois de suspension, elle est officiellement mise à la retraite d’office. Elle était par ailleurs sous contrôle judiciaire depuis septembre dernier. L’enseignante a été condamnée à 2 ans de prison, dont un an ferme, et un mandat d’arrêt a été délivrée contre elle.