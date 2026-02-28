"Effacer la frontière entre Lyon et Villeurbanne" : le nouveau trambus TB12 mis en service ce samedi

La nouvelle ligne de trambus TB12, reliant Gare Part-Dieu Vivier-Merle à Kimmerling-Genêts, a été inaugurée ce samedi matin, avant sa mise en service à 13 heures.

Après 24 mois de travaux, la toute nouvelle ligne électrique de trambus TB12 a enfin été inaugurée ce samedi 28 février. Comparable à un tramway par sa performance, ce nouvel axe de transport en commun relie désormais sur près de 5 kilomètres les arrêts Kimmerling-Genêts, à Villeurbanne, à Gare Part-Dieu Vivier-Merle, dans le 3 arrondissement de Lyon, de 4 h 30 à 00 h 30, avec une fréquence de 7 minutes en heure de pointe.

Cette nouvelle ligne TB12 vient ainsi renforcer le maillage du réseau TCL de l’Est lyonnais, dont la future ligne de tramway T8, en étant connectée aux lignes de métro A et D, ainsi qu’aux tramways T1, T3, T4, T6 et Rhônexpress et aux Voies Lyonnaises. Pour un budget estimé à 137 millions d’euros par Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), la ligne reliera à l'horizon 2027 le quartier des Sept Chemins à Bron, puis le métro D et la station Parilly d'ici 2029.

Un projet pensé comme "une requalification urbaine à part entière"

"Ce n’est pas un simple axe de transport, c’est une colonne vertébrale supplémentaire pour l’Est de notre territoire", a ainsi souligné Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Mais pas que, puisque que le projet a été pensé comme une "requalification urbaine à part entière". De nombreux aménagements urbains ont ainsi été réalisés dans les quartiers traversés : quais adaptés, stationnement de vélos, 500 arbres plantés le long du tracé, notamment sur l’avenue Félix Faure et la route de Genas, de nombreuses surfaces ont été désimperméabilisées, tandis que plus d’espaces sont désormais consacrés aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs. La culture est également mise en avant avec l’installation de l’œuvre Murmuration d’Isabelle Daëron à la station Archives - Parc Mandela. "Ce projet montre qu’une ligne de transport peut être un levier de transformation urbaine profonde. Elle dit quelque chose de la société que nous voulons", s’est encore félicité Bruno Bernard.

À deux semaines des élections municipales et métropolitaines, le lancement de la ligne TB12 a également été l’occasion pour Bruno Bernard et Grégory Doucet, le maire de Lyon, de remercier les riverains et commerçants impactés durant plusieurs mois par les travaux. "Les chantiers sont toujours un moment difficile (…), et cet effort collectif a été réel. Aujourd’hui, il porte ses fruits", a ainsi estimé Bruno Bernard. Et Grégory Doucet d’ajouter : "Nous n’ignorons pas que ces 24 mois de travaux ont pu être difficiles. Un grand merci aux riverains qui ont subi ces désagréments avec confiance et compréhension".

Une offre "robuste, moderne et performante", pour l’édile lyonnais, qui "efface symboliquement la frontière entre Villeurbanne et Lyon", a enfin salué le maire de la commune de l’Est lyonnais, Cédric Van Styvandael. Mise en service ce samedi à 13 heures, la ligne TB12 attend 23 700 voyageurs quotidiens d’ici 2030.

