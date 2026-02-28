Actualité
voiture route conduite @Pexels
Photo d’illustration @Pexels

Rhône : au volant d’une voiture volée, il refuse d’obtempérer avant d’être interpellé

  • par la rédaction

    • Un homme a été interpellé mercredi 25 février après avoir refusé de se soumettre au contrôle des forces de l’ordre vers Le Perréon (Rhône). Il a été placé en garde à vue, puis déféré.

    Il était environ 15h30, mercredi 25 février, lorsque le peloton d’intervention de Villefranche-sur-Saône aperçoit un véhicule circulant en direction d’Odenas (Rhône), et décide de le contrôler. D’après nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre ont d’abord procédé à plusieurs vérifications avant de se rendre compte que la voiture était signalée comme volée dans le département de l’Ain.

    Ils tentent alors de stopper le conducteur, mais ce dernier a alors pris la fuite. Une fois arrivé sur la commune de Le Perron, l’homme, accompagné d’une femme et d’un bébé, a abandonné la voiture pour fuir à pied. Il a finalement été interpellé, puis placé en garde à vue. Le suspect a été déféré hier, vendredi 27 février.

    Villeurbanne : dans le quartier des Gratte-Ciel, la première pierre du projet Utôpia a été posée

