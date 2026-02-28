Actualité
Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Élections municipales : 462 candidatures ont été déposées dans le Rhône et la métropole de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Sur l'ensemble des 266 communes du Rhône et de la métropole lyonnaise, 462 candidatures ont été déposées en vue des élections municipales.

    Alors que les élections municipales se tiendront dans deux semaines, 462 candidatures ont été recensées sur l’ensemble des 266 communes du Rhône et de la métropole de Lyon. Dans les neuf arrondissements de Lyon, 54 candidatures ont été enregistrées par la préfecture du Rhône.

    Ainsi, toutes les communes possèdent au moins une liste, 141 communes n’en comptant par ailleurs qu’une seule.

    9 candidats à Lyon

    Dès le lundi 2 mars, date du débat de la campagne électorale, des emplacements réservés à la campagne électorale seront réservés. L’ordre des candidats pour l’attribution des emplacements d’affichage a été tiré au sort ce samedi en public dans les locaux de la préfecture.

    À Lyon, les 9 candidats seront répartis dans cet ordre : Grégory Doucet (union de la gauche), Jean-Michel Aulas (Coeur lyonnais), Georges Képénékian (DVG), Delphine Briday (Lutte ouvrière), Michaël Jouteux (Parti des travailleurs), Alexandre Dupalais (UDR-RN), Anaïs Belouassa-Cherifi (la France Insoumise), Nathalie Perrin-Gilbert (DVG) et Raphaëlle Mizony (NPA).

    Lire aussi : Élections métropolitaines à Lyon : 111 candidatures ont été déposées

