Un homme a été placé en garde à vue suite à une agression à l'arraché ce jeudi 27 novembre.

Ce jeudi 27 novembre, vers 14h30, une femme a été victime d'une agression à l'arraché à Lyon, dans le 3e arrondissement, à l'angle du boulevard Marius Vivier Merle et de la rue Paul-Bert, devant la CAF. Un homme s'est précipité pour lui arracher son collier, puis à tenté de prendre la fuite. Des policiers, alertés par son comportement suspect, l'ont interpellé avant qu'il n'aille plus loin. Le bijou, tombé au sol, a pu être récupéré.

Le suspect, un homme âgé de 23 ans, était également en possession d'une bombe lacrymogène au moment de son arrestation. Le vingtenaire a été placé en garde à vue.

En octobre dernier, deux hommes avait été interpellés après un vol à l'arraché dans le 3e arrondissement, sur la place Bir Hakeim.