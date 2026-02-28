Actualité
Le Lou Rugby s’est incliné face au Stade Français (22-13) ©TD

Top 14 : au terme d'une rencontre au coude-à-coude, le LOU fait match nul face à Toulon

  • par la rédaction

    • Plus performant durant la deuxième période, le LOU se contente d'un match nul face à Toulon (13 - 13) pour cette 18e journée de Top 14.

    Sorti victorieux de ses deux derniers matchs, le LOU Rugby recevait le RC Toulon ce samedi 28 février dans le cadre de la 18e journée de Top 14. Malgré leurs efforts, les Lyonnais n'ont pas réussi à s'imposer et accusent un match nul 13 - 13.

    Après une première mi-temps où les occasions se sont multipliées, mais sans qu’aucune équipe ne parvienne réellement à s’imposer, le LOU était dominé de seulement 3 points sur une pénalité de Domon à la 40e minute. De retour sur la pelouse de Gerland, le LOU a recollé au score à la 45e minute après que Meliande a réussi sa pénalité.

    Trois minutes plus tard, Méliande faisait passer le LOU en tête après une faute des Toulonnais, mais seulement pour quelques minutes puisque Smaili inscrivait un essai à la 59e minute, transformé dans la foulée par Domon.

    Pas de quoi décourager les Lyonnais qui reprenaient l’avantage grâce à Méliande et Moukoro, menant 13 à 10 à la 66e minute. Jaminet faisait remonter à égalité les Toulonnais à la 74e minute, concluant un match sans fulgurance.

