Lycéen poignardé à Bron : les deux suspects mis en examen

Les deux suspects interpellés après l’agression au couteau d’un adolescent de 15 ans à Bron ont été mis en examen, a indiqué le parquet de Lyon.

Les deux jeunes mineurs de 14 ans suspectés d’avoir agressé au couteau un adolescent de 15 ans le 23 février à Bron ont été mis en examen, révèlent nos confrères du Progrès. Le premier suspect, qui s'était rendu à la police le lendemain de l’agression, a été mis en examen pour tentative d’assassinat puis écroué, a indiqué vendredi le parquet, tandis que le deuxième a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, ainsi que pour avoir caché l'agresseur. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Le principal suspect bien connu des forces de l'ordre

Pour rappel, tout aurait commencé par une brouille sur les réseaux sociaux entre deux adolescentes. Leurs petits amis s'en étaient alors mêlés et avaient fini par se donner rendez-vous lundi près du lycée automobile Emile-Béjuit. La situation a ensuite dégénéré dans le square, devant la bibliothèque et la maison du quartier des Genêts. Grâce aux images de vidéosurveillance, on pouvait voir l'agresseur donner trois ou quatre coups de poing avant de sortir un couteau et de poignarder la victime, qui commence par ailleurs à aller mieux, alors que la lame avait touché son poumon.

Le principal suspect est bien connu des services de police. Il a été condamné deux fois pour détention de stupéfiants et feu de poubelle. Il est aussi poursuivi pour une affaire d’extorsion de fonds. Une mesure éducative à son encontre avait décidé son placement chez son père à Saint-Denis afin de l'éloigner de Lyon.

