Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce samedi à Lyon 

Le retour des nuages et de la pluie ce samedi 28 février permet une bonne dispersion des polluants présents dans l’atmosphère ce samedi 28 février dans la métropole lyonnaise.

Les Lyonnais et Grands Lyonnais respirent une nouvelle fois plutôt bien ce samedi 28 février. La qualité de l’air est, en effet, moyenne, voire bonne, à Lyon et dans sa métropole, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Il précise : "Un temps plus couvert voire pluvieux et la baisse des températures seront favorables à limiter les niveaux des polluants atmosphériques. Sur tout le territoire, la qualité de l’air devrait être moyenne".