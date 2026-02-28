Actualité
Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
Cour D’Assises de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le retour des nuages et de la pluie ce samedi 28 février permet une bonne dispersion des polluants présents dans l’atmosphère ce samedi 28 février dans la métropole lyonnaise. 

    Les Lyonnais et Grands Lyonnais respirent une nouvelle fois plutôt bien ce samedi 28 février. La qualité de l’air est, en effet, moyenne, voire bonne, à Lyon et dans sa métropole, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

    Il précise : "Un temps plus couvert voire pluvieux et la baisse des températures seront favorables à limiter les niveaux des polluants atmosphériques. Sur tout le territoire, la qualité de l’air devrait être moyenne".

    à lire également
    salle de classe collège lycée
    Près de Lyon, une enseignante condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Éducation : Arrêtons de nous inquiéter pour nos enfants 12:35
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce samedi à Lyon  11:59
    salle de classe collège lycée
    Près de Lyon, une enseignante condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme, pour harcèlement 11:17
    Saône crue Lyon
    Le Rhône reste placé en vigilance jaune crues ce samedi  10:45
    Jean-Paul Bret
    "Il joue les pyromanes", dénonce Jean-Paul Bret après les propos de Mélenchon sur Jeffrey Epstein 10:10
    d'heure en heure
    Une circulation très compliquée attendue sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 09:37
    Nuages et éclaircies
    Météo : les nuages font leur retour et les températures diminuent ce samedi à Lyon 09:00
    L'entreprise belge Odoo choisit la Métropole de Lyon pour implanter son siège français 27/02/26
    20 infractions relevées : un magasin Action de Lyon fermé après un contrôle sanitaire 27/02/26
    A Lyon, deux restaurants ciblés par des balles près de la Part-Dieu 27/02/26
    A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer 27/02/26
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément 27/02/26
    Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis 27/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut