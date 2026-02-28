Métropole de Lyon : l’équipementier auto JTEKT, filiale de Toyota, va céder sa branche européenne, déficitaire

L'équipementier automobile japonais JTEKT, filiale de Toyota, a annoncé vendredi la signature d'un accord avec le fonds d'investissement allemand Leo III -VV25-A pour lui vendre ses sept filiales qui fournissent les constructeurs européens, dont deux usines en France.

Cette cession porte sur ses activités de direction assistée, basées en France, en République tchèque et au Maroc, ainsi que sur ses activités de différentiel à glissement limité (gestion des roues), en Belgique et aux Etats-Unis, a détaillé le groupe nippon dans un communiqué.

L'opération pourrait être conclue avant la fin de l'été, a ajouté JTEKT, sans préciser le montant de la transaction. JTEKT fabrique des systèmes de direction, notamment pour Toyota, et compte 5 300 salariés en Europe, dont 1 400 en France, où il possède deux sites, à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or) et Irigny (Rhône), près de Dijon et de Lyon.

En 2025, le groupe avait annoncé en octobre qu'il voulait céder son pôle européen, déficitaire, dont ses deux sites français qui comptent environ 800 personnes à Lyon et 500 à Dijon. Un plan social avait auparavant été annoncé en mars sur les deux sites.

JTEKT a déjà cédé à l'été 2025 son activité européenne de roulements, dont deux usines françaises dans le Cher et en Seine-Maritime, au fonds allemand Aequita. En 2024, il avait vendu son activité de pompes hydroélectriques (deux sites en France) au groupe lyonnais ACI.

