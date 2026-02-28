"Le Epstein de Mélenchon lui collera à la peau comme le Durafour crématoire de Jean-Marie Le Pen", estime l’avocat lyonnais Alain Jakubowicz

Pour Alain Jakubowicz, avocat lyonnais et ancien président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), Jean-Luc Mélenchon poursuit "sa descente aux enfers".

En meeting à Lyon, jeudi 26 février, le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, après s’en être copieusement pris au média BFM TV qui retransmettait son discours, n’a pas manqué de susciter une nouvelle polémique.

Évoquant l’affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein, Jean-Luc Mélenchon s’est en effet attardé sur la prononciation du nom de ce dernier : "L’affaire Epstein ? Ah je voulais dire "Epstine" pardon, cela fait plus russe", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Alors maintenant, vous direz "Epstine" au lieu d’Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein". De quoi alimenter un peu plus les accusations d’antisémitisme dont il fait l’objet avec son parti, le suffixe "stein" se retrouvant régulièrement dans les patronymes de familles juives et Jeffrey Epstein étant de confession juive.

Entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, "je vois tellement de similitudes"

Interrogé par nos confrères du Parisien, l’avocat lyonnais Alain Jakubowicz a dénoncé les propos de Jean-Luc Mélenchon et assure que ce dernier est "devenu" antisémite, le comparant ainsi à Jean-Marie Le Pen. "C’est la poursuite de sa descente aux enfers. Le "Epstein" de Jean-Luc Mélenchon lui restera collé à la peau comme "Durafour crématoire" à celle de Jean-Marie Le Pen", estime-t-il. Il ajoute : "J’ai combattu pendant des décennies Jean-Marie Le Pen et je vois tellement de similitudes dans les discours des deux hommes. Même dans leurs mimiques à la tribune, dans leur manière d’avoir le visage déformé. Quand Mélenchon s’exprime, il ne manque que la bave. Mais au-delà de ces ressemblances, c’est la même propagande. Le populisme porté à son paroxysme et le comble du fascisme".

Toujours selon l’ancien président de la Licra, les propos de Jean-Luc Mélenchon pourraient être juridiquement punis, tandis que son comportement serait "psychotique" et "électoralement suicidaire". Il ajoute : "Seules ses groupies béates d’admiration le suivent encore. Leurs propos extrémistes et outranciers, leurs excès verbaux et physiques rappellent en tous points ceux qui caractérisent depuis des lustres les mouvements fascistes. On parle d’une meute qui se recroqueville sur elle-même et qui fait de plus en plus peur. Paradoxalement, face à de tels excès, je pense que le risque de voir arriver cette clique au pouvoir s’éloigne car je ne vois pas nos concitoyens adhérer à cette ligne".

Alain Jakubowicz accuse enfin le leader insoumis d’alimenter "la machine à voter RN" par ses prises de parole. Et de conclure : "C’est pathétique".

