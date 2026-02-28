Après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon jugées antisémites par une partie de la classe politique, l'ancien maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret incrimine le leader insoumis et espère que les prochaines élections permettront de créer "un rempart" contre LFI.

De passage à Lyon lors du meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi, candidate LFI aux municipales, Jean-Luc Mélenchon a provoqué un tollé médiatique après ses déclarations sur l'affaire Epstein. Le fondateur du mouvement insoumis s'est attardé sur la prononciation du nom du pédocriminel américain, "L’affaire Epstein ? Ah je voulais dire "Epstine" pardon, cela fait plus russe", a-t-il déclaré. Il poursuit : "Alors maintenant, vous direz Epstine au lieu d’Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein."

De quoi faire pleuvoir les accusations d'antisémitisme, puisque "ein" est une sonorité que l'on retrouve notamment chez les familles juives. "Ça ressemble aux pratiques de Dieudonné, parfois même d'Alain Soral", commente le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Lire aussi : Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse

Créer un rempart face à la France Insoumise

Une déclaration qui a fait réagir à l'échelle locale. Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne et candidat dans cette même ville pour les municipales a lourdement taclé Jean-Luc Mélenchon, qu'il a accusé d'agiter "un pseudo complot contre la Russie, c’est grotesque" et de s'amuser "avec l’antisémitisme, c’est criminel". L'ancien édile a également souligné la dangerosité de "jouer avec la corde sensible des antisémites de son électorat". Enfin, Jean-Paul Bret attaque Jean-Luc Mélenchon et dénonce "un écran de fumée pour faire oublier la terrible responsabilité de son mouvement dans la mort de Quentin Deranque".

Il fustige également "la complaisance de celles et ceux (ils étaient 2 000 : Ndlr) qui assistaient au meeting du 26 février à Lyon, qui auraient pu s’en aller et qui sont restés sagement assis (sur leurs sièges et sur leurs prétendues valeurs) !".

Quant au contexte électoral local, l'ancien du Parti Socialiste espère que cette élection permettra de "créer un rempart face à la France Insoumise" en chargeant son leader qu'il traite de "jouer les pyromanes dans une Métropole qui a besoin d'apaisement."



Lire aussi :