Villeurbanne : dans le quartier des Gratte-Ciel, la première pierre du projet Utôpia a été posée

La première pierre du programme Utôpia, macro-lot C, a été posée vendredi 27 février. Le projet prévoit à terme 236 nouveaux logements et 4 740 m2 de commerces, services et équipement.

C’est un projet d’envergure qui se dessine entre les rues Francis de Pressensé et Bourgey, à Villeurbanne. Vendredi 27 février, la première pierre du projet Utôpia, maco-lot C, a été posée. Situé dans le quartier historique des Gratte-Ciel, Utôpia repose sur une surface de plancher de 18 700 m2, dont 4 740 m2 dédiés aux commerces, services et équipement et 1 407 m2 de surfaces végétalisées.

236 logements vont y voir le jour : 80 logements en accession sociale sécurisés (BRS) portés par Rhône Saône Habitat et l’OFS ORSOL, 10 logements en accession abordable, 100 logements locatifs sociaux PLS (résidences pour étudiants) et 36 logements locatifs sociaux familiaux PLUS/PLAI.

Un programme plus vaste pour les Gratte-Ciel

Cet ensemble urbain s’inscrit par ailleurs dans un programme plus large pensé pour le quartier des Gratte-Ciel. Lancé en 2014, ce dernier prévoit à terme la création de plus de 900 logements, 100 à 150 nouvelles places de stationnement pour les résidents en sous-sol par macro-lots ainsi que 150 nouvelles places dans un parking ouvert au public, le réaménagement de 15 300 m2 pour de nouveaux commerces, 5 100 m2 pour des bureaux, mais également 23 500 m2 d’équipements publics.

Cela comprendra le nouveau lycée Gilberte et Pierre Brossolette, le complexe sportif Alexandra David Néel, le groupe scolaire Rosa Parks (20 classes), un équipement petite-enfance (42 berceaux), un cinéma 4 salles et un pôle jeunesse. 27 000 m2 d’espaces publics seront également conçus, dont 64 % seront piétons. La date de livraison est prévue pour 2031.

