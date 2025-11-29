Actualité
Crédit : instagram @mousecast.pod

Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi

  • par Claire Martinez

    • Ce samedi 29 novembre, le journaliste musical et voix incontournable du rap francophone Mehdi Maïzi pose ses valises à Lyon pour un double évènement. Il animera une session publique de son podcast MouseCast à 18h avant d'enchaîner à partir de 23h ses célèbres Mouse Party, au club Le Sucre.

    Ce samedi 29 novembre, le journaliste et nouvelle voix de France Inter, Mehdi Maïzi, offre une double dose de rap et de partage au Sucre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Avec, tout d'abord, un épisode du MouseCast, podcast hebdomadaire créé en 2021 avec Ngiraan Fall, délocalisé et enregistré devant le public à 18h. Une conversation libre et pleine d’élans passionnés, où l’on passe du rap au cinéma, de sujets de sociétés à des débats, avec des invités surprises en circonstance.

    Puis les micros laisseront place à la musique avec la Mouse Party à partir de 23h. Les célèbres soirées itinérantes, en pause ces deux dernières années, reviennent afin de célébrer la passion communicative du journaliste pour le hip-hop, avec un mélange de tubes et de classiques plus ou moins obscures.

    La Mouse Party annonce déjà salle comble, mais il reste quelques places pour assister au MouseCast.

    Plus d'informations et billetterie ici.

    à lire également
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi 14:06
    paysages beaujolais
    Le mot du mois : [SOBRIQUET] 13:30
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène 12:52
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ? 12:30
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 11:34
    d'heure en heure
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 11:19
    Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon 11:09
    Drôme : hausse des accidents de la route et de la mortalité 10:45
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi 09:32
    Préouvertures en série dans les stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes 09:27
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un ciel voilé ce samedi à Lyon 09:15
    L'image du mois à Lyon 08:00
    Vincent Guilly, secrétaire CSE de Symbio, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Symbio : "L’arrêt du programme a été rapide et violent pour les équipes" 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut