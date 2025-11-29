Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi

Ce samedi 29 novembre, le journaliste musical et voix incontournable du rap francophone Mehdi Maïzi pose ses valises à Lyon pour un double évènement. Il animera une session publique de son podcast MouseCast à 18h avant d'enchaîner à partir de 23h ses célèbres Mouse Party, au club Le Sucre.

Ce samedi 29 novembre, le journaliste et nouvelle voix de France Inter, Mehdi Maïzi, offre une double dose de rap et de partage au Sucre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Avec, tout d'abord, un épisode du MouseCast, podcast hebdomadaire créé en 2021 avec Ngiraan Fall, délocalisé et enregistré devant le public à 18h. Une conversation libre et pleine d’élans passionnés, où l’on passe du rap au cinéma, de sujets de sociétés à des débats, avec des invités surprises en circonstance.

Puis les micros laisseront place à la musique avec la Mouse Party à partir de 23h. Les célèbres soirées itinérantes, en pause ces deux dernières années, reviennent afin de célébrer la passion communicative du journaliste pour le hip-hop, avec un mélange de tubes et de classiques plus ou moins obscures.

La Mouse Party annonce déjà salle comble, mais il reste quelques places pour assister au MouseCast.

Plus d'informations et billetterie ici.