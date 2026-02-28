Le Rhône reste placé en vigilance jaune crues ce samedi 

Si le niveau de la Saône poursuit sa baisse à Lyon, la vigilance reste de mise dans le département du Rhône ce samedi 28 février.

rue Météo France maintient sa vigilance jaune pour crues dans le département du Rhône ce samedi 28 février, bien que le niveau de la Saône baisse progressivement depuis plusieurs jours à Lyon. Cette dernière se poursuivra par ailleurs aujourd’hui et ces prochains jours dans la région.

Avec les températures particulièrement douces pour la saison, aucune autre vigilance n’est activée par Météo France dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes.