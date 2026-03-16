Ces nouveaux restaurants étoilés lyonnais du Michelin 2026

Le Guide Michelin a publié ce lundi la liste des établissements qui gagnent une étoile en 2026. Deux restaurants de Lyon gagnent une étoile.

Après les Oscars à Hollywood dans la nuit de dimanche à lundi, ce soir, c'est Monaco. Les étoiles, mais pas celles du cinéma, celles de la gastronomie. Même glamour, même tension, les toques à la place des smokings. Depuis le Grimaldi Forum de Monaco, en présence du Prince Albert II, le Guide Michelin dévoile son palmarès 2026. Plus d'un millier de chefs, journalistes et partenaires sont réunis sur la Riviera pour celle qu'on appelle, sans exagérer, la grand-messe de la gastronomie française. Une cérémonie retransmise en direct sur les réseaux sociaux du guide, et scrutée dans chaque cuisine étoilée du pays.

La Principauté, présente dans le guide depuis sa toute première édition, créée en 1900 par les frères Michelin, accueille l'événement pour la première fois, cinquième destination de la politique de décentralisation du guide rouge après Cognac, Strasbourg, Tours et Metz. Un cadre de prestige qui sied parfaitement à l'occasion.

Le chef de Cour des Loges, Anthony Bonnet @Nicolas Villion

Le contexte lyonnais, lui, est contrasté. Les Terrasses de Lyon, restaurant de la Villa Florentine, ont perdu leur étoile lors des rétrogradations annoncées la semaine dernière, le départ du chef David Delsart après vingt-et-un ans au sein de l'établissement n'y est sans doute pas étranger.

Anthony Bonnet, chef de Cour des Loges dans le Vieux-Lyon, était le grand favori pour décrocher une étoile Michelin. Il l'avait perdue automatiquement en 2024, faute d'être ouvert l'hôtel avait fermé pour travaux en octobre 2022 et n'a rouvert qu'en mai 2025 après une rénovation complète à 6 millions d'euros). L'établissement a entre-temps changé de mains : racheté 24,5 millions d'euros à la famille savoyarde Sibuet par le fonds américain Principal Asset Management, il est désormais géré sous l'enseigne A Radisson Collection Hotel, une première en France.

Il aura fallu dix mois seulement à Anthony Bonnet pour renouer avec les étoiles et remettre au centre du jeu Cour des Loges. En juin dernier, nous avions eu l'occasion de goûter sa cuisine. Verdict : une cuisine de haut vol, identitaire et ancrée dans son terroir, qui joue l’équilibrisme aromatique, sans extravagance ni superflu.



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Agathe Drevet et Bastian Ruga de Circle

Circle de Bastien Ruga est le second restaurant de Lyon à décrocher une étoile dans l'édition 2026 du Guide Michelin.

Circle. Une sardine ikejime fumée accompagnée d’un sabayon au gochujang

La liste des 10 restaurants une étoile de Lyon intra-muros 2026 :



Ombellule - Tabata & LudovicMey (Lyon 6e)

L'Atelier des Augustins - Nicolas Guilloton (Lyon 1er)

Au 14 Février – Tsuyoshi Arai (Lyon 5e)

Restaurant Têtedoie – Christian Têtedoie (Lyon 5e)

Burgundy by Matthieu - Matthieu Girardon (Lyon 2e)

Prairial – Gaëtan Gentil (Lyon 2e)

Rustique – Maxime Laurenson (Lyon 2e)

Miraflorès – Carlos Camino (Lyon 6e)

Cour des Loges - Anthony Bonnet (Lyon 5e)

Circle - Bastien Ruga (Lyon 1er)



Et aussi ...

Restaurant Guy Lassausaie – Guy Lassausaie (Chasselay)

Saisons – Florian Pansin (Écully)



La liste des 4 restaurants deux étoiles de Lyon 2026

Paul Bocuse - Collonges-au-Mont-d'Or

Takao Takano - Takao Takano (Lyon 6e)

Mère Brazier - Mathieu Viannay (Lyon 1er)

Le Neuvième Art - Christophe Roure (Lyon 6e)

La liste des 17 Bib Gourmand de Lyon 2026

- La Meunière - 11 rue Neuve (1er)

- Le Cochon qui Boit - 23 rue Royale (1er)

- La Virée - 21 rue Jean Larrivé (3e)

- Danton - 8 rue Danton (3e)

- Agastache - 134 rue Duguesclin (4e)

- Cinq Mains - 12 rue Mgr Lavarenne (5e)

- Le Jean Moulin - 45 rue de Sèze (6e)

- Le Zeste Gourmand - 93 rue Bossuet (6e)

- M Restaurant - 47 avenue Maréchal Foch (6e)

- Sauf Imprévu - 40 rue Pierre Corneille (6e)

- Accentué - 97 rue de Gerland (7e)

- Bergamote -123 rue de Gerland (7e)

- Le Kitchen - 34 rue Chevreul (7e)

- Siprès - 2 place du Rado (7e)

- Veronatuti - 122 rue Montesquieu (7e)

- Le Tiroir - 20 Grande Rue de Vaise (9e)

- Racine - Impasse Charavay - 1 rue du Chapeau Rouge (9e)



