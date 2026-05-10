Elodie Estrabol et Mathieu Fradin, du trail caritatif Les petits bouts du monde, sont les invités de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.



Le 31 mai prochain, les Monts d'Or accueilleront pour la troisième édition du trail caritatif "Les Petits Bouts du Monde", une course familiale pas comme les autres. Derrière les dossards, une cause qui dépasse largement les sentiers de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : venir en aide à des orphelins et des écoliers défavorisés à Mumbai, en Inde.

Une course née d'une passion et d'une conviction

Tout commence avec Anne-Lise Béal-Rigaud, présidente et fondatrice de l'association "Les Petits Bouts du Monde". Traileuse passionnée, elle a voulu marier sport et engagement humanitaire. L'idée : organiser un trail convivial et familial dans les Monts d'Or, et reverser les bénéfices à des enfants en grande précarité à l'autre bout du monde. Le résultat est une course non chronométrée, ouverte à tous, qui propose trois formats : 5 kilomètres et 200 m D+ (course ou marche) et 10 kilomètres (365 m D+) , à pratiquer en équipe. Une fête populaire autant qu'un acte de solidarité.

L'édition 2025 a confirmé le succès grandissant de l'événement. Pas moins de 530 coureurs et marcheurs ont pris le départ, soutenus par une cinquantaine de bénévoles, majoritairement des jeunes adultes. Au total, environ 17 000 euros de bénéfices ont été dégagés, qui seront mobilisés pour financer les actions de 2026. Les recettes proviennent de plusieurs sources : les mécènes représentent à eux seuls 50% des revenus, suivis des inscriptions et dons des coureurs (34 %), des subventions (8%), de la buvette (5%) et des paiements via SumUp (3%). Parmi les partenaires figurent la Ville de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Crédit Mutuel, Amellis Mutuelles, Bamboo Édition, Tonic Radio ou encore Lyon Capitale.

Les "orphelins"petits bouts" de l'orphelinat Sainte-Catherine de Sienne -, à Mumbai.

À Mumbai, des dons qui changent concrètement des vies

Les fonds récoltés lors de l'édition 2024 ont permis de financer un voyage à Mumbai en avril 2025. L'orphelinat Sainte-Catherine de Sienne (St. Catherine of Siena School, Sadhanahall) accueille 250 enfants issus de familles démunies et 30 orphelins. Sur place, les membres de l'association ont procédé à des achats ciblés, réalisés auprès de commerçants locaux : uniformes scolaires pour tous les élèves de l'école, manuels scolaires, linge de lit pour l'internat et les orphelins, vêtements, jeux de cour.

Environ 6 000 euros ont ainsi été dépensés directement au profit de l'orphelinat, représentant 39% des dépenses totales de l'association en 2025.

Des partenaires engagés, zéro subvention publique (ou presque)



L'association fonctionne sans soutien institutionnel significatif, une légère aide de la Région mise à part. C'est donc grâce à ses partenaires privés et à ses coureurs qu'elle tient debout. Parmi eux, Mathieu Frandin, ancien huissier de justice reconverti dans le running avec son site 5doigts.fr (spécialiste des chaussures minimalistes), qui fournit notamment les dossards et l'arche de départ.

"La cause était noble, la course familiale et sympathique. Ce genre d'événement a toujours besoin de partenaires, et j'étais heureux de pouvoir contribuer", résume-t-il.

Le 31 mai 2026 : rendez-vous à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Pour cette nouvelle édition, l'association espère réunir entre 500 et 600 participants. Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer ou devenir bénévole :

asso.lespetitsboutsdumonde@gmail.com

La retranscription intégrale de l'entretien avec Elodie Estrabol et Mathieu Fradin

Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui deux invités : Élodie Estrabol et Mathieu Frandin. Bonjour à tous les deux. On va parler trail, mais aussi humanitaire. Élodie, vous êtes l’une des organisatrices d’un trail qui s’appelle Des petits bouts du monde, qui aura lieu le 31 mai prochain. C’est un trail dans les Monts d’Or, un trail très familial. Déjà, pourquoi un trail ?

Parce que la présidente, Anne-Lise Béal-Rigaud, qui est à l’initiative de la démarche de l’association, est une grande traileuse. Elle a voulu lier sa passion pour le sport et l’aide aux enfants en difficulté.

Parce que finalement, on parle du trail qui a lieu le 31 mai prochain, mais derrière ce trail, il y a des enjeux plus humanitaires. L’idée, c’est une récolte de fonds pour des orphelins dans un orphelinat en Inde, Sainte-Catherine of Siena, à Mumbai, c’est ça ?

Tout à fait. Nous y sommes allées l’année dernière avec Alice et Anne-Lise, qui sont toutes les deux membres de l’association, pour distribuer les dons récoltés lors des différents trails. C’est un orphelinat situé à Mumbai. Nous avons aidé les orphelins ainsi que l’école.

Concrètement, qu’avez-vous pu apporter aux orphelins ?

Nous avons acheté du matériel scolaire pour l’école, car il y a à la fois une école et un orphelinat. Nous avons donc aidé sur le plan scolaire, mais aussi les orphelins en achetant des draps et des couettes. Nous sommes allées chez des commerçants locaux à Mumbai pour trouver les produits et les remettre à l’orphelinat.

Et cela a permis d’aider combien d’écoliers là-bas ?

Nous avons donné environ 6 000 euros de dons l’année dernière et nous allons renouveler l’opération cette année. Nous aiderons également un autre orphelinat.

D’où le trail, puisque finalement le trail est le support pour aider ces enfants. Vous attendez combien de personnes cette année ?

L’année dernière, nous étions autour de 500 personnes. Nous espérons être entre 500 et 600 cette année. Nous ne voulons pas non plus dépasser ce nombre. Nous espérons donc que vous viendrez nombreux participer.

Je sais combien il est difficile d’organiser un trail. Cela demande une vraie logistique. Organiser ce trail représente quoi concrètement ? Combien y a-t-il de bénévoles ? Quel est le budget ? Quels sont les partenaires ? On y reviendra avec Mathieu.

Nous avons une cinquantaine de bénévoles, essentiellement des jeunes adultes. D’ailleurs, nous lançons un appel aux bénévoles pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Nous avons également des partenaires, comme Mathieu, qui nous aide pour les dossards et l’arche. Bamboo Éditions a réalisé le dessin de l’affiche. Nous avons aussi un partenaire pour tout ce qui concerne les flyers. C’est donc un ensemble de partenaires qui nous soutient.

Vous n’avez pas de subventions ?

Un petit peu de Région Auvergne-Rhône-Alpes

Donc ce sont principalement les inscriptions, les dossards et les partenaires. Alors justement, Mathieu Frandin. Vous êtes l’un des partenaires de ce trail Des petits bouts du monde. Vous avez un parcours assez atypique, puisque vous étiez huissier de justice. Et puis, à un moment donné, vous vous dites : “Je m’ennuie un peu dans ce métier.” Racontez-nous.

C’est à peu près ça. C’était en 2015, il y a un peu plus de dix ans. J’avais fait le tour de mon métier et j’avais envie de faire autre chose. J’avais aussi une passion, qui était la course à pied. Un jour, je me suis dit que je devrais lier passion et métier. Comme ça, je n’aurais pas l’impression de travailler. Ce n’était pas totalement exact ensuite, mais l’idée était là. J’ai quitté mon métier fin 2015 et je me suis lancé dans le business du running dans la foulée.

Vous avez d’abord racheté Spode. C’était quand même le magasin des runners à Lyon.

C’est ça. J’ai racheté Spode, puis je me suis développé à Annecy, ensuite à Valence. Il y a environ deux ans, j’ai revendu Spode et les magasins. Aujourd’hui, j’ai un magasin à Valence et un site internet avec lequel je viens en aide à l’association : 5doigts.fr, sur lequel nous vendons des chaussures minimalistes.

Ces fameuses chaussures avec les orteils séparés pour être au plus proche du sol.

Exactement, pour ressentir le terrain.

Juste une question avant de revenir sur le trail : ça marche, ce concept ?

Oui, ça fonctionne parce que nous sommes très peu nombreux sur le marché, seulement deux acteurs. Il y a une demande constante de personnes passionnées qui ont envie de renouer avec la nature. C’est un peu comme si vous étiez pieds nus. Donc oui, ça marche.

En tout cas, le contact avec la nature sera au rendez-vous dans les Monts d’Or. Vous êtes l’un des partenaires du trail Des petits bouts du monde. Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce partenariat ? Pourquoi ce trail ?

D’abord, il y avait la cause, qui m’intéressait beaucoup. Je suis ami avec deux membres de l’association, qui sont des ultra-traileuses. Moi, je ne suis pas ultra-traileur, mais je les connais bien. Ensuite, cela s’est fait naturellement. Ce genre de course a toujours besoin de partenaires parce qu’effectivement, comme vous le disiez, il n’y a pas de subventions. Sans partenaires, c’est compliqué. Elles m’ont proposé dès le départ de devenir partenaire. J’ai trouvé la course sympathique, familiale, et la cause était noble.

Oui, parce que derrière, il y a quand même une cause.

Bien sûr.

En achetant son dossard, on participe à une course très sympathique, je l’avais faite l’année dernière, dans les Monts d’Or. C’est superbe, ce n’est pas chronométré, et c’est aussi ce qui est intéressant. C’est une fête familiale, un marqueur de territoire pour la commune. Et derrière, votre dossard permet d’aider des écoliers et des orphelins dans cet orphelinat de Mumbai. C’est pour cela qu’on en parle aujourd’hui dans Lyon Capitale. C’est le 31 mai. Si vous voulez plus d’informations pour vous inscrire, rendez-vous sur lyoncapitale.fr. En tout cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup, et encore bravo pour tout cela. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.